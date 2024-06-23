Сценарий приквела «Китайского квартала» уже готов — режиссёром выступил Дэвид Финчер

На этой неделе журналисты издания Variety опубликовали интервью с Робертом Тауном. В ходе разговора кинодел поделился, что уже закончил написание сценария для приквела «Китайского квартала».

Ко всему прочему Таун отозвался о работе с Дэвидом Финчером, который выступил постановщиком сериала. По словам сценариста, работать с кинематографистом «иногда унизительно, но всегда поучительно», поскольку тот известен своим перфекционизмом.

Отмечается, что сюжет будущего шоу будет сконцентрирован на отношениях молодого детектива Гиттеса, главного героя первой части, и его коллеги-офицера Лу Эскобара, который в оригинальном фильме также фигурирует.

Напомним, картина «Китайский квартал» с Джеком Николсоном вышла в 1974 году.