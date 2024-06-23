В Diablo 4 добавят новый режим с элементами рогалика

Разработчики Diablo 4 из Blizzard раскрыли подробности грядущего пятого сезона игры. Среди самого интересного — в тайтл добавят roguelike-режим Infernal Hordes. В нём геймеры будут сражаться с волнами врагов, собирать бонусы, особый ресурс Пылающий Эфир и противостоять Падшему Совету — группе из пяти случайных мини-боссов.

Затем пользователи смогут обменять добытый Эфир на золото или экипировку. Тестирование режима Infernal Hordes пройдёт с 25 июня по 2 июля. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Diablo — культовая франшиза, созданная Blizzard. В ней рассказывается о борьбе человечества с демонами. В каждой части люди (и не только люди) борются с порождениями ада. В четвёртой части, к примеру, геймеры противостояли могущественному демону по имени Лилит.