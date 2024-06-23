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Создатель «Пацанов» Эрик Крипке намерен однажды сделать проект по «Звёздным войнам»

Создатель «Пацанов» Эрик Крипке намерен однажды сделать проект по «Звёздным войнам»
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Недавно Эрик Крипке, создатель сериала «Пацаны» и «Сверхъестественное», пообщался с журналистами издания Rolling Stone. В ходе разговора шоураннер признался, что считает себя давним поклонником франшизы «Звёздных войн».

По словам Крипке, он твёрдо намерен однажды сделать что-нибудь по мотивам этой вселенной. Конкретные планы шоураннер не раскрыл.

Напомним, четвёртый сезон «Пацанов» стартовал 13 июня вместе с тремя эпизодами. Вступление получило, скорее, негативные отзывы от аудитории — многие фанаты раскритиковали создателей шоу за упор в политическую повестку и личные проблемы персонажей.

Сроки выхода пятого сезона «Пацанов» пока неизвестны. Ранее Эрик Крипке заявил, что он станет для сериала последним.

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