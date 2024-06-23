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Авторы Genshin Impact проведут в городах России ивенты по новой игре Zenless Zone Zero

Авторы Genshin Impact проведут в городах России ивенты по новой игре Zenless Zone Zero
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Студия HoYoverse в преддверии релиза своей новой ролевой игры Zenless Zone Zero анонсировала ряд оффлайн-мероприятий в различных городах мира.

Различные события пройдут в июле и августе минимум в 19 локациях по всему миру. Пока в списке нет российских городов, но авторы ZZZ уточнили, что работают над ивентами в России — сейчас они «в процессе подготовки».

Ранее HoYoverse неоднократно проводила в России коллаборации с брендами и оффлайн-ивенты по другим своим играм — Genshin Impact и Honkai: Star Rail. На них можно было купить или выиграть мерч, пообщаться с косплеерами и другими способами погрузиться в атмосферу игры.

Ролевой слэшер Zenless Zone Zero выйдет на ПК, PS5 и мобильных устройствах 4 июля. Подробности первой версии покажут в пятницу, 28 июня.

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