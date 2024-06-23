Игроков из России будет больше всего на чемпионате мира The International по «Доте»

Наибольшее представительство на чемпионате мира The International 2024 по Dota 2 будут иметь киберспортсмены из России — от нашей страны на главный ивент года отправятся сразу 18 игроков из 80 в целом.

Далее идут Китай (11 игроков), Перу (7) и Малайзия (6). Четыре игрока отправит Украина, двух — Беларусь, по одному — Казахстан и Молдавия. На ЧМ по «Доте» впервые сыграют представители Никарагуа и Бельгии.

На «Инте» сыграют три российские команды: BetBoom Team и Team Spirit прошли напрямую, а 1win — через региональные отборочные. Также наши игроки выступают в Tundra Esports, Entity, Team Falcons и Gaimin Gladiators.

Все российские игроки на The International 2024 по Dota 2:

BetBoom Team : Егор Nightfall Григоренко, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo` Васюнин и Александр TORONTOTOKYO Хертек;

: Егор Nightfall Григоренко, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo` Васюнин и Александр TORONTOTOKYO Хертек; 1win : Никита Munkushi~ Чепурных, Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Александр Cloud Захаров и Георгий swedenstrong Зайналабидов;

: Никита Munkushi~ Чепурных, Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Александр Cloud Захаров и Георгий swedenstrong Зайналабидов; Team Spirit : Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов;

: Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов; Tundra Esports : Иван Pure Москаленко, Роман RAMZES666 Кушнарёв и Эдгар 9Class Налтакян;

: Иван Pure Москаленко, Роман RAMZES666 Кушнарёв и Эдгар 9Class Налтакян; Entity : Дмитрий DM Дорохин и Владислав Kataomi Семёнов;

: Дмитрий DM Дорохин и Владислав Kataomi Семёнов; Team Falcons : Станислав Malr1ne Поторак;

: Станислав Malr1ne Поторак; Gaimin Gladiators: Антон dyrachyo Шкредов.

The International 2024 по Dota 2 пройдёт в Копенгагене с 4 по 15 сентября.