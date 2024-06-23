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18 игроков из России сыграют на чемпионате мира The International по Dota 2 — больше, чем из любой другой страны

Игроков из России будет больше всего на чемпионате мира The International по «Доте»
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Наибольшее представительство на чемпионате мира The International 2024 по Dota 2 будут иметь киберспортсмены из России — от нашей страны на главный ивент года отправятся сразу 18 игроков из 80 в целом.

Далее идут Китай (11 игроков), Перу (7) и Малайзия (6). Четыре игрока отправит Украина, двух — Беларусь, по одному — Казахстан и Молдавия. На ЧМ по «Доте» впервые сыграют представители Никарагуа и Бельгии.

На «Инте» сыграют три российские команды: BetBoom Team и Team Spirit прошли напрямую, а 1win — через региональные отборочные. Также наши игроки выступают в Tundra Esports, Entity, Team Falcons и Gaimin Gladiators.

Все российские игроки на The International 2024 по Dota 2:

  • BetBoom Team: Егор Nightfall Григоренко, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo` Васюнин и Александр TORONTOTOKYO Хертек;
  • 1win: Никита Munkushi~ Чепурных, Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Александр Cloud Захаров и Георгий swedenstrong Зайналабидов;
  • Team Spirit: Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов;
  • Tundra Esports: Иван Pure Москаленко, Роман RAMZES666 Кушнарёв и Эдгар 9Class Налтакян;
  • Entity: Дмитрий DM Дорохин и Владислав Kataomi Семёнов;
  • Team Falcons: Станислав Malr1ne Поторак;
  • Gaimin Gladiators: Антон dyrachyo Шкредов.

The International 2024 по Dota 2 пройдёт в Копенгагене с 4 по 15 сентября.

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