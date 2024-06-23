Игроков из России будет больше всего на чемпионате мира The International по «Доте»

Наибольшее представительство на чемпионате мира The International 2024 по Dota 2 будут иметь киберспортсмены из России — от нашей страны на главный ивент года отправятся сразу 18 игроков из 80 в целом.
Далее идут Китай (11 игроков), Перу (7) и Малайзия (6). Четыре игрока отправит Украина, двух — Беларусь, по одному — Казахстан и Молдавия. На ЧМ по «Доте» впервые сыграют представители Никарагуа и Бельгии.
На «Инте» сыграют три российские команды: BetBoom Team и Team Spirit прошли напрямую, а 1win — через региональные отборочные. Также наши игроки выступают в Tundra Esports, Entity, Team Falcons и Gaimin Gladiators.
Все российские игроки на The International 2024 по Dota 2:
- BetBoom Team: Егор Nightfall Григоренко, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo` Васюнин и Александр TORONTOTOKYO Хертек;
- 1win: Никита Munkushi~ Чепурных, Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Александр Cloud Захаров и Георгий swedenstrong Зайналабидов;
- Team Spirit: Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов;
- Tundra Esports: Иван Pure Москаленко, Роман RAMZES666 Кушнарёв и Эдгар 9Class Налтакян;
- Entity: Дмитрий DM Дорохин и Владислав Kataomi Семёнов;
- Team Falcons: Станислав Malr1ne Поторак;
- Gaimin Gladiators: Антон dyrachyo Шкредов.
The International 2024 по Dota 2 пройдёт в Копенгагене с 4 по 15 сентября.