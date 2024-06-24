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Вышла вторая серия четвёртого сезона сериала «Дом дракона»

Вышла вторая серия четвёртого сезона сериала «Дом дракона»
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Сегодня на HBO состоялась премьера второго эпизода четвёртого сезона сериала «Дом дракона». Серию уже можно посмотреть в сервисе, однако в России он не работает.

Всего второй сезон предложит восемь эпизодов. Вторая серия показывает, как кровопролитная борьба между семьёй Хайтауэров и Таргариенов становится ещё серьёзнее и жёстче.

Финальный и восьмой эпизод выйдет 5 августа. Шоу уже продлили на третий сезон. Он продолжит события второго.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

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