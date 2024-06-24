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Warner Bros. постоянно спрашивает режиссёра «Грани будущего» о продолжении фильма

Warner Bros. постоянно спрашивает режиссёра «Грани будущего» о продолжении фильма
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Постановщик ленты «Грань будущего» Даг Лайман в свежем интервью рассказал о том, что его постоянно спрашивают о продолжении картины. Притом делает это Warner Bros.

По словам Лаймана, для него нет лучшего комплимента фильму, чем постоянные вопросы о его продолжении. Он отметил, что подобные вопросы сыплются не только от фанатов, но даже от боссов Warner Bros.

Я действительно думаю, что, вероятно, нет лучшего комплимента фильму, чем люди, желающие, чтобы вышло его продолжение. Warner Bros. постоянно спрашивает меня: «Не могли бы вы снять продолжение?»

Ранее Лайман говорил, что если фильм и получит продолжение, то он будет снят в другом темпе и в другой концепции. Главное, чтобы к своему образу вернулся Том Круз.

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