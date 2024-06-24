Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» возглавил кинопрокат в России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» стал лидером кинопроката России за прошедшие выходные. Проекту удалось собрать 61,6 млн рублей.
Следом идёт картина «Тур с Иванушками», которая принесла в кассу 40,8 млн рублей. Далее следуют мультфильм «10 жизней», собравший 28,8 млн рублей, и комедия «Непослушники» — она собрала 23 млн рублей.
Среди картин, которые прокатывают в стране неофициально, лидирует мультфильм «Головоломка 2» — он собрал 79,5 млн рублей.
«Три богатыря. Ни дня без подвига» — спецвыпуск о приключении богатырей, состоящий из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.