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Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» возглавил кинопрокат в России за уикенд

Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» возглавил кинопрокат в России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» стал лидером кинопроката России за прошедшие выходные. Проекту удалось собрать 61,6 млн рублей.

Следом идёт картина «Тур с Иванушками», которая принесла в кассу 40,8 млн рублей. Далее следуют мультфильм «10 жизней», собравший 28,8 млн рублей, и комедия «Непослушники» — она собрала 23 млн рублей.

Среди картин, которые прокатывают в стране неофициально, лидирует мультфильм «Головоломка 2» — он собрал 79,5 млн рублей.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» — спецвыпуск о приключении богатырей, состоящий из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.

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