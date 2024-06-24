Кассовые сборы «Плохих парней 4» почти достигли $ 300 млн

По данным издания Box Office Mojo, кассовые сборы ленты «Плохие парни 4» достигли $ 289 млн. Ещё чуть-чуть, и лента соберёт ровно $ 300 млн. Бюджет картины, напомним, составил около $ 100 млн. То есть картина уже окупилась и приносит создателям прибыль.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали $ 1 млрд в мировом прокате и стали сверхуспешными хитами.

Режиссёрами картины выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над предыдущим фильмом во франшизе «Плохие парни навсегда». Нашу рецензию можно прочитать в материале ниже. Спойлер — картина получилась отличной.