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Сериал Дом дракона, второй сезон (2024) от Амедиатеки: где смотреть с русской озвучкой, когда выйдут новые серии

В России официально стартовал второй сезон «Дома дракона»
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24 июня в России начались официальные показы второго сезона «Дома дракона» — флагманского сериала от HBO. Шоу в стране вновь демонстрирует «Амедиатека», которая ранее уже показала первый сезон приквела «Игры престолов».

Сейчас для просмотра доступен первый эпизод — его можно посмотреть в оригинальной озвучке с русскими субтитрами или в озвучке от студии «Кравец-Рекордз». Судя по всему, выход новых эпизодов в России с разницей в неделю от показов на HBO сохранится.

Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. Они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник, финал состоится 4 августа. Вероятно, жители России увидят финал также спустя неделю, 11 августа.

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