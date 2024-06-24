ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки сериала «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым

Стартовали съёмки сериала «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Водород» и «НМГ Студия» приступили к работе над сериалом «Между нами химия». Премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС после завершения производства.

Шоу расскажет историю девушки Тани, которая крутится как может. Днём в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Однажды она узнаёт о своём неутешительном диагнозе, и теперь её мучает лишь один вопрос: с кем останутся её дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадёжным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он бы позаботился о детях.

Главные роли в сериале исполнят Александра Бортич («Холоп») и Никита Ефремов («Оффлайн»). В шоу также сыграют Павел Ворожцов («Мастер и Маргарита»), Нелли Уварова («Не родись красивой»), Евгений Сангаджиев («Лёд 3») и другие актёры. Режиссёром и автором сценария выступит Карина Чувикова («Нина»).

Материалы по теме
«Доктор Кто» разочаровал: почему не стоит смотреть новый сезон с Шути Гатвой
«Доктор Кто» разочаровал: почему не стоит смотреть новый сезон с Шути Гатвой
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android