Стартовали съёмки сериала «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым

Кинокомпания «Водород» и «НМГ Студия» приступили к работе над сериалом «Между нами химия». Премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС после завершения производства.

Шоу расскажет историю девушки Тани, которая крутится как может. Днём в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Однажды она узнаёт о своём неутешительном диагнозе, и теперь её мучает лишь один вопрос: с кем останутся её дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадёжным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он бы позаботился о детях.

Главные роли в сериале исполнят Александра Бортич («Холоп») и Никита Ефремов («Оффлайн»). В шоу также сыграют Павел Ворожцов («Мастер и Маргарита»), Нелли Уварова («Не родись красивой»), Евгений Сангаджиев («Лёд 3») и другие актёры. Режиссёром и автором сценария выступит Карина Чувикова («Нина»).