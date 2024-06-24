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В Госдуме рассмотрят закон о защите российских приложений от дискриминации

В Госдуме рассмотрят закон о защите российских приложений от дискриминации
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По данным «РИА Новости», в Госдуму был внесён новый законопроект. Он призван защитить отечественные приложения от дискриминации со стороны зарубежных компаний в магазинах AppStore и Google Play.

Как это будет работать? Законопроект запрещает устанавливать условия, которые могут ограничить или сделать невозможным использование российских приложений и единого магазина приложений.

Законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками и прочее.

Ещё одна деталь нового закона — обязательное требование при продаже смартфонов в России разрешать устанавливать и обновлять приложения через RuStore.

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