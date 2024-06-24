Актёр Дмитрий Певцов снялся в сериале после долгого перерыва

По данным издания «Кино Mail.ru», российский актёр Дмитрий Певцов вернулся к съёмкам после длительного перерыва. Он исполнит главную роль в медицинской драме «Фулл Хаус».

«Фулл Хаус» — драма о медиках и их сложной работе. Певцову досталась роль хирурга-трансплантолога, работающего в сложных условиях северного провинциального города.

Также отмечается, что после выхода «Фулл Хауса» артист может полноценно вернуться в кино. Правда, о его участии в других проектах пока не говорилось.

Премьера сериала «Фулл Хаус» запланирована на январь 2025 года. За свою карьеру Певцов снялся в большом количестве проектов. Среди них: «День радио», «День выборов», «Контракт со смертью», «Королева Марго» и много других шоу и фильмов.