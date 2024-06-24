Кевин Костнер не вернётся в сериал «Йеллоустоун» и не сыграет в продолжении шоу

В середине июня компания Paramount Network объявила дату релиза финальных эпизодов вестерна «Йеллоустоун». Премьера второй части пятого сезона состоится 10 ноября, в неё войдут шесть эпизодов.

Главной новостью для фанатов шоу стало то, что в последних сериях не будет Кевина Костнера из-за занятости актёра в саге «Горизонты» — история Джона Даттона в шоу официально завершена. Спустя несколько дней актёр подтвердил эту информацию и заявил, что не вернётся к своему персонажу, в том числе в будущих продолжениях.

Я просто хотел сообщить, что не вернусь в «Йеллоустоун». После нескольких лет работы над «Горизонтами» и мыслей о сериале, который мы вместе с вами так любим, я пришёл к этому выводу. Это шоу изменило меня. Я люблю «Йеллоустоун», и я знаю, что вы тоже его любите. И я просто хотел сообщить вам, что я не вернусь. Мне нравятся отношения, которые нам удалось развить, увидимся со всеми вами в кино.

«Йеллоустон» — один из самых популярных сериалов Paramount Pictures, стартовавший в 2018 году. Шоу рассказывает о жизни семьи Даттонов на одном из ранчо в Монтане (США) между национальным парком Йеллоустоун и индейской резервацией Брокен-Рок.

Тем временем сам Кевин Костнер скоро выпустит дилогию «Горизонты»: первая часть выйдет 27 июня, а вторую можно будет посмотреть 15 августа. Обе ленты официально доберутся и до России.