Представлен бюджетный смартфон Oppo A3 Pro с защитой от падений и большим экраном

Китайская компания Oppo выпустила смартфон Oppo A3 Pro с бронированным корпусом. Продажи устройства уже начались в Индии по цене от 18 тыс. рупий — около 19 тыс. рублей. Когда устройство доберётся до остальных рынков, неизвестно.

Oppo A3 Pro получил 6,67-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также батареей объёмом 5100 мА/ч.

Главная особенность смартфона — повышенная защищённость. Смартфон оснащён бронированным корпусом и получил сертификаты о повышенной устойчивости к падениям и высокой долговечности, а также поддержку стандарта IP54 с защитой от влаги и пыли.