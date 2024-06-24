Сборы «Головоломки 2» в России превысили 130 млн рублей — СМИ

Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», сборы «Головоломки 2» в России превысили 130 млн рублей. Это очень приблизительные данные, основанные на выручке короткометражных лент, которые используют российские кинотеатры для демонстрации с помощью предсеансового обслуживания.

Таким образом, новая картина студии Pixar возглавила прокат России, опередив в том числе «Трёх богатырей: Ни дня без подвига», «Тур с Иванушками» и другие ленты. «Головоломка 2» пользуется высоким спросом у отечественных зрителей даже без большой рекламной компании от DIsney.

Тем временем мировые сборы мультфильма превысили $ 700 млн. Сейчас новая работа студии Pixar занимает первую строчку в списке самых кассовых фильмов 2024 года, опережая «Дюну 2» Дени Вильнёва.