Институт развития интернета попал под санкции Евросоюза

Европейский союз ввёл официальные ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций. В список попал в том числе Институт развития интернета (ИРИ) и его генеральный директор Алексей Гореславский. Об этом сообщается на сайте Европейского союза.

В документе сообщается, что ИРИ «был создан при поддержке администрации президента РФ» и является создателем контента, «направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей в молодёжной среде». На это обратили внимание в издании «Бюллетень кинопрокатчика».

Вместе с ИРИ в санкционный список также попали актёры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров, а также певица и артистка Полина Гагарина.