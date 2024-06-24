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Институт развития интернета, Иван Охлобыстин и Полина Гагарина попали под санкции Евросоюза

Институт развития интернета попал под санкции Евросоюза
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Европейский союз ввёл официальные ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций. В список попал в том числе Институт развития интернета (ИРИ) и его генеральный директор Алексей Гореславский. Об этом сообщается на сайте Европейского союза.

В документе сообщается, что ИРИ «был создан при поддержке администрации президента РФ» и является создателем контента, «направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей в молодёжной среде». На это обратили внимание в издании «Бюллетень кинопрокатчика».

Вместе с ИРИ в санкционный список также попали актёры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров, а также певица и артистка Полина Гагарина.

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