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Сборы «Фуриосы» достигли $ 168 млн — столько же составил бюджет фильма

Сборы «Фуриосы» достигли $ 168 млн — столько же составил бюджет фильма
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По итогам очередной недели проката сборы фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» преодолели отметку в $ 168 млн. Картина постепенно пропадает из мировых чартов, а сеансов ленты становится всё меньше и меньше с каждым днём.

Интересно, что производственный бюджет «Фуриосы» составил те же самые $ 168 млн, однако далеко не вся выручка идёт самой студии-прокатчику. Примерно половину от сборов забирают кинотеатры, а в производственную сумму не входят затраты на маркетинг.

Ранее инсайдеры сообщали, что для окупаемости «Фуриосе» необходимо собрать не менее $ 400 млн. Лента уже точно не доберётся до этой цифры, однако может отбить часть затрат в онлайн-сервисах и на телевидении. Кроме того, в финансировании проекта участвовало правительство Австралии, что явно снизит убытки от создания фильма.

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