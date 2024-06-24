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Когда анонсируют EA Sports FC 25 (Фифа 25) и покажут первый трейлер

Футбольный симулятор EA Sports FC 25 анонсируют в середине июля — СМИ
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Совсем скоро наступит июль — важный месяц для Electronic Arts. Именно в этом месяце компания анонсирует новую часть футбольного симулятора EA Sports FC 25, о чём сообщает сразу несколько инсайдеров.

По данным издания FGZ, полноценный анонс нового футсима от EA состоится в районе 12 июля. Разработчики выпустят дебютный трейлер, расскажут о главных нововведениях и откроют предзаказы на всех платформах. Ожидается, что EA анонсирует новую версию технологии HyperMotion, которая отвечает за реалистичное поведение футболистов на поле.

При этом Electronic Arts по традиции будет делиться информацией о EA Sports FC 25 постепенно — выпуская тематические ролики о нововведениях еженедельно. Полноценный релиз футсима ожидается в конце сентября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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