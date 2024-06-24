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Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс сыграет в триллере «Жёны» от Apple и A24

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс сыграет в триллере «Жёны» от Apple и A24
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Как сообщает издание Variety, актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в триллере «Жёны» (The Wives) от Apple и студии A24. У ленты пока нет даты выхода — сейчас идёт процесс написания сценария, который готовится специально для звезды «Голодных игр» и комедии «Не смотрите наверх».

У картины пока нет синопсиса, однако «Жёны» будут вдохновлены «Настоящими домохозяйками». Создатели описывают фильм как детективный триллер об убийстве, в разрешении которого героиня Дженнифер Лоуренс сыграет решающую роль.

«Жёны» станут очередным проектом для актрисы после выхода фильма «Без обид» в 2023 году. Девушка также снимется в лентах «К востоку от рая» Гэри Росса и «Похоронные обряды» итальянского постановщика Луки Гуаданьино.

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