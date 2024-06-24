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В Госдуму внесли закон, который требует появления RuStore на всех iPhone

В Госдуму внесли закон, который требует появления RuStore на всех iPhone
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Депутат Государственной Думы РФ Антон Горелкин в своих соцсетях сообщил, что сегодня внёс на рассмотрение законопроект о запрете дискриминации российских приложений в App Store.

Основная цель Горелкина и коллег — появление на iPhone и других устройствах Apple отечественного аналога приложений RuStore. В качестве примера зампред комитета по инфополитике указывает опыт ЕС:

В Евросоюзе соответствующая норма была принята в 2022 году. Это заставило Apple обеспечить iOS необходимым функционалом, и в апреле для европейских пользователей стал доступен AltStore PAL – не идеальный, но вполне рабочий аналог App Store.

По словам депутата, iOS-версия RuStore уже готова и может появиться на iOS хоть завтра. Однако в Думе понимают, что Apple потребуется время на изменения — поэтому планируется, что закон начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

Принятие этой инициативы не только упростит жизнь российских разработчиков, которые сталкиваются с различными проблемами при размещении своих приложений в App Store.

Сейчас в RuStore доступны приложения российских банков, государственных услуг и других сервисов, удалённые из Google Play и App Store. В феврале площадка обогнала магазин от Apple по числу посещений.

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