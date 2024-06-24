Продолжение футбольного аниме «Блю Лок: Синяя тюрьма» выйдет 5 октября

Студия 8bit сообщила дату выхода второго сезона аниме-адаптации спортивной манги «Блю Лок: Синяя тюрьма».

Продолжение сериала будет состоять из 14 эпизодов, первая серия выйдет 5 октября 2024 года. Вероятнее всего, затем авторы планируют выпускать по одной новой серии каждую неделю.

Первый сезон «Блю Лок» вышел осенью 2022 года и собрал отличные оценки зрителей — проект понравился даже тем, кто незнаком со спортом. Этой весной в японском прокате также выпустили полнометражный фильм «Эпизод с Наги».

Сюжет сериала рассказывает о тайном лагере для молодых футболистов. Его владельцы устраивают юным талантам жестокие испытания, чтобы выбрать лучшего на роль нападающего сборной Японии на чемпионате мира.