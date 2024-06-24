Игру «Клуб Романтики» удалили из Google Play и App Store в России

Разработчики романтической визуальной новеллы «Клуб Романтики» сообщили, что не будут удалять из игры спорный контент по требованию Роскомнадзора.

В связи с этим авторы вынуждены ограничить доступ к «Клубу Романтики» в магазинах приложений на территории России. Игра уже пропала из отечественных версий мобильных App Store и Google Play, но ещё доступна в Steam.

Это было мучительное решение, которое мы обсуждали бесчисленные часы, поскольку оно влияет на наших читателей, нашу команду и будущее «Клуба Романтики».

При этом разработчики подчеркнули, что будут и дальше выпускать всё новые истории на русском языке в полном объёме. Your Story Interactive также продолжит поддерживать российских фанатов «Клуба Романтики».

Игру «Клуб Романтики» впервые добавили в реестр запрещённых ресурсов 29 мая — фанаты сообщали, что в последнем обновлении появилась возможность выбрать себе ориентацию. Тогда разработчики сообщали, что работают над решением проблемы с Роскомнадзором.