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Новые комбо-карты Hamster Kombat на 24-25 июня: карточки для хомяка

Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка на 24-25 июня
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В популярной игре Hamster Kombat про хомяка появились новые комбо-карты, которые позволяют получить бесплатно 5 млн монет с 24 по 25 июля.

В 15:00 по московскому времени комбинация изменилась на новую — она будет доступна ровно сутки до завтра, 25 июля. Выглядят карты следующим образом, найти их можно в этих разделах:

  • Hamster Green energy — раздел Specials
  • Hamster Kombat merch — раздел Specials
  • VC Labs — раздел PR

Для чего нужны карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет.

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