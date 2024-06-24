Авторы State of Decаy добавили в игру умершего отца одного из геймеров

Пользователь Reddit под ником EmbarrassedBudget859 рассказал, что в State of Decаy появился персонаж, похожий на его погибшего отца.

Фанат игры рассказал, что отправил разработчикам письмо с просьбой увековечить память о его папе, и они сделали это.

Мой отец умер три года назад. Я одержим этой игрой и отправил авторам сообщение с просьбой добавить его в игру. Они добавили его имя в список случайных выживших.

Геймер отметил, что очень удивился, когда спустя три года смог отыскать персонажа в игре — оказалось, что он не только носит имя его отца, но и очень похож на него внешне.

Фото: Undead Labs

В симуляторе выживания State of Decаy случайные персонажи могут присоединиться к вашей команде, но покидают её после смерти. Сейчас в разработке третья часть игры — её представили на недавней конференции Xbox.