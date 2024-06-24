Apple разрабатывает версию iPhone со сменной камерой – 9to5Mac

Компания Apple подала заявку на патент о технологии, которая позволит заменять заднюю крышку iPhone на другую — об этом пишет издание 9to5Mac.

В число элементов, которые можно будет изменить на своём iPhone, входят задний дисплей и дополнительные камеры. Кроме того, при смене корпуса можно добавить различные функции: дополнительную батарею, датчики мониторинга здоровья и так далее.

Съёмная крышка не трогает модуль камеры и имеет вырез для него, однако Apple утверждает, что функционал позволит менять и дополнять устройство для съёмки.

Эксперты предположили, что возможность поменять заднюю крышку на новую с другими возможностями появится в 2025 году. Одновременно это позволит повысить защиту будущей ультратонкой версии iPhone.