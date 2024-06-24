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Второй бета-тест футбольного симулятора UFL от Криштиану Роналду пройдёт в августе

Второй бета-тест футбольного симулятора UFL от Криштиану Роналду пройдёт в августе
Аудио-версия:
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Разработчики футбольного симулятора UFL объявили, что проведут второй этап бета-тестирования своей игры в августе.

Точная дата старта беты пока не сообщается. Формат не будет отличаться от первого этапа тестов — игроки смогут начать или продолжить играть за свой клуб.

Видео доступно на YouTube-канале UFL. Права на видео принадлежат Strikerz Inc.

Футбольный симулятор UFL разрабатывает студия Strikerz с сотрудниками из стран СНГ (например, руководитель студии Сергей Бруй раньше работал в Mail.Ru и Disney Russia). Одним из инвесторов игры выступил Криштиану Роналду, который вложил в игру около $ 40 млн.

Полная версия UFL выйдет до конца 2024 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики описывают свою игру как «футбольный симулятор c безоговорочно честными механиками».

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