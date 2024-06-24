«Это лучший сценарий, который я читал»: Ченнинг Татум ещё хочет сыграть в «Мачо и ботан 3»

Известный актёр Ченнинг Татум на последней пресс-конференции вспомнил о третьем фильме серии «Мачо и ботан», который так и не был снят.

По словам Татума, у ленты уже был сценарий, который ему очень понравился.

Он был написан, и он до сих пор остаётся лучшим сценарием для третьего фильма, который я когда-либо читал.

Ченнинг также рассказал, что не теряет надежды сняться в «Мачо и ботан 3» — по его словам, Джона Хилл также был бы рад этому проекту. Отвечая на вопрос о препятствиях, актёр заявил, что проект преследуют «бюрократические трудности», хоят создатели всё равно пытаются воплотить его в жизнь.

«Мачо и ботан» вышел в 2012 году, а сиквел — в 2014 году. Оба фильма при относительно скромном бюджете собрали хорошую сумму в кино, но работа над третьей частью по каким-то причинам была остановлена.