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Трейлер фильма ужасов «Носферату» от режиссёра «Маяка» — в нём снялась дочь Джонни Деппа

Трейлер фильма ужасов «Носферату» от режиссёра «Маяка» — в нём снялась дочь Джонни Деппа
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Создатели предстоящего хоррора «Носферату» представили дебютный трейлер фильма Роберта Эггерса.

Новая работа постановщика таких исторических «ужастиков», как «Ведьма» и «Маяк», выйдет в кино 25 декабря 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

Главные роли в «Носферату» исполнят Лили-Роуз Депп, дочь известного актёра Джонни Деппа (снималась в «Танцовщице» и «Поколении Вояджер»), а также Николас Холт («Мой мальчик», Зверь из «Людей Икс») и Билл Скарсгард (клоун Пеннивайз из новой версии «Оно»).

Сюжет картины создатели описывают как «готическую историю об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

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