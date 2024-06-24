Игрок «золотого» состава Virtus.pro по Dota 2 заявил о намерении вернуться на про-сцену

Бывший представитель Virtus.pro и Natus Vincere Владимир RodjER Никогосян сообщил, что планирует вернуться на профессиональную сцену Dota 2 в качестве игрока.

Рождер, опубликовав информацию о том, что преодолел отметку в 12 000 MMR, также рассказал о своём намерении возобновить карьеру про-игрока:

[...] Чувствую прежнюю силу и энергию, пора всем напомнить, как я могу быть хорош в своём деле. Побед на турнирах не избежать, я иду. [...]

На данный момент киберспортсмен планирует сфокусироваться на личных трансляциях и набирать рейтинг. К поиску команды Владимир хочет приступить после завершения главных турниров сезона по «Доте» Riyadh Masters 2024 и The International 2024.

Никогосян был одним из игроков «золотого» состава Virtus.pro по Dota 2, который стал чемпионом на таких топ-ивентах, как The Bucharest Major и The Kuala Lumpur Major. Последней командой Роджера была L1GA TEAM, которую он покинул менее чем через месяц после присоединения.