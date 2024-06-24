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Издатель Counter-Strike в Китае мог намекнуть на выход новой операции в CS2

Издатель Counter-Strike в Китае мог намекнуть на выход новой операции в CS2
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Турнирный оператор и издатель Counter-Strike 2 в Китае Perfect World мог по ошибке объявить дату выхода новой операции в шутере от Valve. Об этом сообщил пользователь соцсети Х (ранее Twitter) под никнеймом GYotsuba.

Как сообщил фанат игры, компания Perfect World обновила своё приложение, в котором появился раздел под названием «Оцените предыдущие операции в CS». Кроме этого, на данной странице написано «Большое событие? Завтра», что может намекать на выход новой операции в Counter-Strike 2 уже 25 июня.

Страница Perfect World с операцией Riptide в CS2

Страница Perfect World с операцией Riptide в CS2

Фото: GYotsuba

По словам пользователя, в прошлом у Perfect World уже происходили подобные утечки, поэтому данную информацию можно считать достоверной.

Ранее игроки в Counter-Strike 2 были недовольны отсутствием обновления в шутере в честь 25-летия данной серии игр.

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