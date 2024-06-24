Dreamworks уже снимает «Шрека 5» и готовит мультфильм про Осла с Эдди Мёрфи

Известный комедийный актёр Эдди Мёрфи сообщил, что уже работает над озвучиванием Осла в новой части культового мультфильма «Шрек».

Мёрфи рассказал, что успел записать первую часть «Шрека 5», а сейчас готовится к финалу и новому проекту — полноценному мультфильму, посвящённому его персонажу.

Мы начали снимать нового «Шрека» пять месяцев назад. Я записал первый акт, и в этом году мы продолжим, должны закончить. Сначала выйдет «Шрек», а потом у Осла будет свой фильм.

Мёрфи также предположил, что «Шрек 5» выйдет на экраны в 2025 году.

В конце прошлого года студия Dreamworks совместно с сервисом по поиску недвижимости открыла для посещений домик Шрека на болоте — стилизованную хижину в сеттинге мультфильма может снять любой желающий.