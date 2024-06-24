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Бюджетная версия шлема Apple Vision Pro 2 будет работать только с iPhone или Mac — СМИ

Бюджетная версия шлема Apple Vision Pro 2 будет работать только с iPhone или Mac — СМИ
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Более дешёвый вариант шлема смешанной реальности Vision Pro 2 не сможет работать самостоятельно, а будет использовать мощности других устройств Apple — например, iPhone или Mac.

Если обычная версия Apple Vision Pro работает самостоятельно, то для бюджетной версии принято решение сэкономить средства на вычислительной мощности и компонентах. Поэтому шлем от Apple будет работать только при подключении к iPhone или ноутбуку.

Ранее стало известно, что из-за низких продаж Vision Pro производитель приостановил работу над второй версией в пользу бюджетного варианта гарнитуры. Сейчас Apple рассматривает несколько способов снизить цену, сохранив основной функционал и качество деталей.

Напомним, после стартового «бума» продажи Apple Vision Pro сильно упали — до нескольких штук в неделю. Эксперты называли устройство слишком дорогим и нишевым.

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