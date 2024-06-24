«Я плакал от смеха каждый день»: Хью Джекман остался в восторге от съёмок в «Дэдпуле 3»

Исполнитель роли Росомахи в фильмах Marvel Хью Джекман поделился своими впечатлениям от съёмок в «Дэдпуле 3».

По словам актёра, во время работы над лентой он чувствовал себя намного моложе — напомним, сейчас Джекману 55.

Я плакал от смеха каждый день. Чувствовал себя таким помолодевшим, играя эту роль — я имею в виду, будто мне 25 лет, чувак, и я ощущал себя лучше, чем когда-либо.

В середине июня продюсер и исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул и Росомаха» Райан Рейнольдс в своих соцсетях сообщил, что работа над супергеройским боевиком официально закончена.

Премьера нового фильма с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в кинотеатрах мира состоится 26 июля. В России ленту будут показывать неофициально.