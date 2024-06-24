Стали известны группы первой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2 — VP с Entity и LGD

Организаторы международного чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн представили участников первой стадии соревнования.

В плей-ин турнира в Эр-Рияде сразятся 12 коллективов, разделённых на две группы. Худший состав из каждой группы покинет соревнование, три лучших ростера пройдут в следующий этап, а оставшиеся две команды столкнутся в десайдере за право продолжить участие на Riyadh Masters 2024.

Группа A:

beastcoast (Перу);

Blacklinst International (Филиппины);

Entity (Европа);

G2.iG (Китай);

LGD Gaming (Китай);

Virtus.pro (Россия).

Группа B:

Aurora (Таиланд);

Azure Ray (Китай);

HEROIC (Южная Америка);

MOUZ (Европа);

nouns (Северная Америка);

PSG Quest (Ближний Восток).

Плей-ин Riyadh Masters 2024 пройдёт с 4 по 7 июля 2024 года. В следующем этапе участников будут ждать такие команды, как Team Falcons, BetBoom Team и Team Spirit.