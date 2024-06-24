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Стали известны группы первой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2 — VP с Entity и LGD

Стали известны группы первой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2 — VP с Entity и LGD
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Организаторы международного чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн представили участников первой стадии соревнования.

В плей-ин турнира в Эр-Рияде сразятся 12 коллективов, разделённых на две группы. Худший состав из каждой группы покинет соревнование, три лучших ростера пройдут в следующий этап, а оставшиеся две команды столкнутся в десайдере за право продолжить участие на Riyadh Masters 2024.

Группа A:

  • beastcoast (Перу);
  • Blacklinst International (Филиппины);
  • Entity (Европа);
  • G2.iG (Китай);
  • LGD Gaming (Китай);
  • Virtus.pro (Россия).

Группа B:

  • Aurora (Таиланд);
  • Azure Ray (Китай);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • MOUZ (Европа);
  • nouns (Северная Америка);
  • PSG Quest (Ближний Восток).

Плей-ин Riyadh Masters 2024 пройдёт с 4 по 7 июля 2024 года. В следующем этапе участников будут ждать такие команды, как Team Falcons, BetBoom Team и Team Spirit.

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