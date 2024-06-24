Стали известны группы первой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2 — VP с Entity и LGD
Организаторы международного чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн представили участников первой стадии соревнования.
В плей-ин турнира в Эр-Рияде сразятся 12 коллективов, разделённых на две группы. Худший состав из каждой группы покинет соревнование, три лучших ростера пройдут в следующий этап, а оставшиеся две команды столкнутся в десайдере за право продолжить участие на Riyadh Masters 2024.
Группа A:
- beastcoast (Перу);
- Blacklinst International (Филиппины);
- Entity (Европа);
- G2.iG (Китай);
- LGD Gaming (Китай);
- Virtus.pro (Россия).
Группа B:
- Aurora (Таиланд);
- Azure Ray (Китай);
- HEROIC (Южная Америка);
- MOUZ (Европа);
- nouns (Северная Америка);
- PSG Quest (Ближний Восток).
Плей-ин Riyadh Masters 2024 пройдёт с 4 по 7 июля 2024 года. В следующем этапе участников будут ждать такие команды, как Team Falcons, BetBoom Team и Team Spirit.
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