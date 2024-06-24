Звезда «Людей Икс» Майкл Фассбендер может сыграть в шпионском сериале Джорджа Клуни

Известный актёр Майкл Фассбендер, наиболее известный по роли Магнето в «Людях Икс», может присоединиться к работе над шпионским сериалом Джорджа Клуни «Департамент».

Съёмки проекта начались этой весной в Лондоне. Проект канала Showtime является адаптацией французского шоу про агента спецслужб, который возвращается после продолжительной миссии и начинает вести двойную игру с ЦРУ.

Сейчас Фассбендер («12 лет рабства», «300 спартанцев», «Стив Джобс») и продюсеры ведут переговоры о роли в «Департаменте», но пока неизвестно, кого именно он может сыграть.

Ранее в Сети появился трейлер психологического триллера «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Дуэт не только сыграл обе главные роли, но также выступил продюсерами картины.