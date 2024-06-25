В Dota 2 вышел балансный патч 7.36c — изменили более 50 персонажей

Утром 25 июня разработчики Dota 2 выпустили свежее обновление для игры — патч 7.36c, который изменил некоторые предметы и характеристики персонажей.

Небольшим правкам подверглись 11 предметов из магазина и нейтральный итем Psychic Headband, а также более полусотни персонажей. По большей части баланс коснулся аспектов, но некоторым героям изменились характеристики и основные заклинания.

Из основных изменений стоит отметить ослабление Tinker, Dark Willow и Lifestealer, а также фикс Meteor Hammer. Все изменения патча 7.36c на русском языке можно узнать на официальном сайте Dota 2.

Это уже третье обновление, которое должно сбалансировать силу героев и предметов после выхода масштабного апдейта с новыми механиками в конце мая.