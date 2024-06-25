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Новый шифр для хомяка на 24-25 июня: код азбуки Морзе в Hamster Kombat

Азбука Морзе в Hamster Kombat, секретный шифр на 24-25 июня
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Новый день — новый шифр азбуки Морзе в популярной игре Hamster Kombat. В чем её смысл? Её суть в том, чтобы нажимать на экран и таким образом фармить монетки. В дальнейшем также можно улучшать свою биржу, прокачивать пассивный доход и заниматься подобным. Это некий аналог криптофарминга.

В ночь с 24 на 25 июня в проекте появился новый тайный код в виде азбуки Морзе. Подобными шифрами создатели приложения дают возможность игрокам заработать монеты. Разгадав шифр, можно получить 1 млн монет.

До 22:00 мск в игре действует шифр ALT. Чтобы его ввести, нужно провести особую комбинацию. Её мы указали ниже.

Вводите такую комбинацию: A • — L • — • • T —

Подробную информацию про Hamster Kombat можно найти у нас в материале.

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