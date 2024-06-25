«Было очень весело»: Эмме Робертс понравилось играть в провальной «Мадам Паутине»

«Мадам Паутину» не стыдно назвать главным провалом киноиндустрии 2024 года. Однако не все причастные остались недовольны работой над картиной.

К примеру, актриса Эмма Робертс получила массу удовольствия, работая над лентой. Ей понравилось играть своего персонажа, и она бы снялась в кинокомиксе ещё раз, но уже с большим количеством экшена.

Мне понравилось играть маму Питера Паркера, и мне понравился режиссёр. Мне было так весело. Я думаю, что играть персонажей комиксов классно. Я бы с удовольствием сыграла кого-нибудь ещё, но где будет больше экшена.

«Мадам Паутина» вышла 14 февраля и получила шквал негатива как от критиков, так и от зрителей. Лента еле собрала $ 100 млн при бюджете в $ 80 млн. Для фильма планировалось продолжение, но оно вряд ли выйдет из-за его провала.