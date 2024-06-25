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Энди Сёркис подтвердил съёмки «Бэтмена 2» в начале 2025 года

Энди Сёркис подтвердил съёмки «Бэтмена 2» в начале 2025 года
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Во время интервью Энди Сёркис подтвердил, что съёмочный процесс «Бэтмена 2» Мэтта Ривза стартует в начале 2025 года. Ранее подобной информацией поделился инсайдер Джефф Снейдер и рассказал, что производство начнётся весной.

Ещё Сёркис отметил, что Ривз усердно работает над сценарием, а сам актёр с нетерпением ждёт возможности вернуться к роли Альфреда Пенниуорта.

По большей части я мало что знаю о фильме. Кроме того, что мы вроде бы должны начать съёмки в начале следующего года. Я знаю, что Мэтт действительно усердно работает над сценарием. Мне понравилось работать с Робертом Паттинсоном, и я действительно с нетерпением жду возможности снова сыграть Альфреда.

Премьера фильма намечена на 2 октября 2026 года.

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