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Представлен Jelly Max — самый маленький смартфон с поддержкой 5G

Представлен Jelly Max — самый маленький смартфон с поддержкой 5G
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Издание GizmoChina обратило внимание, что компания Unihertz представила новый гаджет в линейке Jelly — Jelly Max. По словам компании, это устройство станет самым маленьким смартфоном с поддержкой сети 5G.

Деталями Unihertz пока не поделилась, однако СМИ уже сделали некоторые выводы по смартфону, основываясь на вышедших тизерах гаджета. Гаджет, похоже, будет оснащён современным дисплеем с отверстием для фронтальной камеры. Такой выбор дизайна также часто указывает на наличие встроенного датчика отпечатков пальцев.

По наблюдениями GizmoChina, диагональ экрана колеблется между 4 и 5 дюймами. Работа над Jelly Max пока находится на раннем этапе, поскольку гаджет ещё не получил одобрения от Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

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