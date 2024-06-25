Представлен Jelly Max — самый маленький смартфон с поддержкой 5G

Издание GizmoChina обратило внимание, что компания Unihertz представила новый гаджет в линейке Jelly — Jelly Max. По словам компании, это устройство станет самым маленьким смартфоном с поддержкой сети 5G.

Деталями Unihertz пока не поделилась, однако СМИ уже сделали некоторые выводы по смартфону, основываясь на вышедших тизерах гаджета. Гаджет, похоже, будет оснащён современным дисплеем с отверстием для фронтальной камеры. Такой выбор дизайна также часто указывает на наличие встроенного датчика отпечатков пальцев.

По наблюдениями GizmoChina, диагональ экрана колеблется между 4 и 5 дюймами. Работа над Jelly Max пока находится на раннем этапе, поскольку гаджет ещё не получил одобрения от Министерства промышленности и информационных технологий Китая.