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Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью

Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью
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Режиссёр сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов во время фестиваля «Пилот» заявил, что премьера шоу состоится осенью. До этого было известно, что проект ожидается до конца этого года.

Как и говорилось ранее, в первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов, «каждый из которых снят как часовой блокбастер».

По сюжету «Наследия» Ивану уже исполнилось 50 лет и у него есть две дочери: богатырка Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Виктор Хориняк вернулся к роли Ивана, а молодую Бабу Ягу сыграла Юлия Пересильд. Ещё в шоу сыграли Виктор Сухоруков и Арина Рожкова.

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