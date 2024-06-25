Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью

Режиссёр сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов во время фестиваля «Пилот» заявил, что премьера шоу состоится осенью. До этого было известно, что проект ожидается до конца этого года.

Как и говорилось ранее, в первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов, «каждый из которых снят как часовой блокбастер».

По сюжету «Наследия» Ивану уже исполнилось 50 лет и у него есть две дочери: богатырка Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Виктор Хориняк вернулся к роли Ивана, а молодую Бабу Ягу сыграла Юлия Пересильд. Ещё в шоу сыграли Виктор Сухоруков и Арина Рожкова.