ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бен Мендельсон вернётся к роли Орсона Кренника во втором сезоне сериала «Андор»

Бен Мендельсон вернётся к роли Орсона Кренника во втором сезоне сериала «Андор»
Комментарии

По данным издания The Playlist, во втором сезоне сериала «Андор» сыграет Бен Мендельсон. Вернее, он повторит роль Орсона Кренника. Информацию случайно раскрыл режиссёр проекта.

Впервые Мендельсон появился в образе персонажа в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Адмирал Кренник — директор Передовых оружейных исследований, который следил за созданием первой Звезды смерти.

Съёмки второго сезона «Андора» стартовали осенью 2022 года и были приостановлены летом 2023-го в связи с забастовками сценаристов и актёров Голливуда. Производство возобновилось лишь в январе. Первый сезон «Андора» вышел осенью 2022 года и стал одним из самых высокооценённых шоу в истории «Звёздных войн».

Второй сезон «Андора» должен выйти в 2025 году.

Материалы по теме
«Байкеры» — отличный фильм с Томом Харди, который понравится не всем. Обзор ленты
«Байкеры» — отличный фильм с Томом Харди, который понравится не всем. Обзор ленты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android