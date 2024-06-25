Бен Мендельсон вернётся к роли Орсона Кренника во втором сезоне сериала «Андор»

По данным издания The Playlist, во втором сезоне сериала «Андор» сыграет Бен Мендельсон. Вернее, он повторит роль Орсона Кренника. Информацию случайно раскрыл режиссёр проекта.

Впервые Мендельсон появился в образе персонажа в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Адмирал Кренник — директор Передовых оружейных исследований, который следил за созданием первой Звезды смерти.

Съёмки второго сезона «Андора» стартовали осенью 2022 года и были приостановлены летом 2023-го в связи с забастовками сценаристов и актёров Голливуда. Производство возобновилось лишь в январе. Первый сезон «Андора» вышел осенью 2022 года и стал одним из самых высокооценённых шоу в истории «Звёздных войн».

Второй сезон «Андора» должен выйти в 2025 году.