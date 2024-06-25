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Начались съёмки сериала «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко

Начались съёмки сериала «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовал съёмочный процесс сериала «Три сестры». Главные роли в шоу сыграют Лариса Гузеева, Павел Деревянко и Юлия Александрова.

Сюжет сериала рассказывает про Иру, Олю и Машу — трёх сестёр, которые мечтают переехать в Москву из Нижнего Новгорода, надеясь на помощь своей матери. Однако у Татьяны свои планы на жизнь: она возвращается из отпуска с молодым возлюбленным, который на 15 лет младше её.

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Режиссёром сериала выступает Маруся Трубникова, а креативным продюсером – Александр Цыпкин и Аглая Смирнова. В шоу также сыграли Маруся Климова, Полина Гухман, Алиса Юнусова и другие.

Сериал «Три сестры» дебютирует в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатре KION.

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