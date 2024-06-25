ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Когда выйдет сериал Игры про Олимпиаду в СССР на Кинопоиске — старт 3 августа

Сериал «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР стартует 3 августа
Комментарии

«Кинопоиск» объявил, что сериал «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР стартует уже 3 августа. Вместе с анонсом компания также показала постер с олимпийским огнём и возрастным рейтингом «18+». В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Фото: «Кинопоиск»

Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер»), Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин («Нулевой пациент»). Шоураннером выступила Александра Ремизова («Иные»).

Материалы по теме
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова появится в сериале «Игры» про Олимпиаду-1980
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android