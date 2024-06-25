Мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки вышел в онлайне

25 июня состоялась официальная цифровая премьера анимационной ленты «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Мультфильм уже доступен для просмотра на Amazon Prime и других зарубежных кинотеатрах, а совсем скоро релиз состоится на «Кинопоиске» и остальных российских сервисах.

Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша Трейлеры. Права на видео принадлежат «Русский Репортаж».

Аниме «Мальчик и птица» рассказывает историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект Ghibli. На «Оскаре»-2024 лента одержала победу в номинации «Лучший анимационный фильм».

Премьера аниме в Японии прошла ещё в июле 2023 года, а в кинотеатрах России ленту можно было посмотреть в декабре.