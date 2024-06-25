В России стартовали продажи смартфона Honor 200 Lite с продвинутой камерой

25 июня в России начались продажи смартфона Honor 200 Lite. Устройство доступно для покупки у большинства ритейлеров страны по цене в 32 990 рублей. До 8 июля россияне могут приобрести гаджет со скидкой за 28 990 рублей и получить умные часы Honor Choice Watch в подарок.

Honor 200 Lite получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления дисплея 90 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6080 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также батареей объёмом 4500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки.

Смартфон получил тройную основную камеру: базовый модуль на 108 Мп, широкоугольный модуль на 5 Мп и вспомогательный модуль на 2 Мп. Фронтальная камера получила датчик на 50 Мп с алгоритмом Honor RAW Domain, который сохраняет детализацию лиц, в том числе при недостаточном освещении.