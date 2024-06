Первый трейлер «Гладиатора 2» Ридли Скотта выйдет в июле — СМИ

Издание Collider раскрыло дату выхода дебютного трейлера «Гладиатора 2». По данным источников портала, первый рекламный ролик одного из самых ожидаемых фильмов года выйдет в середине июля. Точная дата выхода ролика станет известна позднее.

Кинокомпания Paramount Pictures делает большую ставку на картину, поэтому дебютный трейлер «Гладиатора 2» будут показывать перед стартом показов «Дэдпула и Росомахи». Таким образом киностудия планирует привлечь к осенней премьере как можно больше молодёжной аудитории.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября. События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Главные роли в ленте сыграют Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us) и Дэнзел Вашингтон («Гнев»).