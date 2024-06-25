Джереми Реннер признался, что у него нет сил играть большие роли после страшного инцидента

Американский актёр Джереми Реннер поделился мыслями о своей текущей карьере после страшного инцидента со снегоуборочной машиной. Как рассказал звезда «Мстителей», сейчас он стремится выбирать безопасные для своего здоровья роли, не требующие излишних физических усилий.

У меня просто нет сил на большие роли. У меня нет топлива. Мне нужно вложить так много энергии в эту реальность, в это тело и в другие связующие. Я не могу притворяться, что это не так. Требуется много времени, чтобы приходить на съёмки каждый день, чтобы у меня были позитивные мысли, чтобы я мог прогрессировать, чтобы я всегда мог продолжать расти.

После восстановления актёр продолжает находить новые для себя амплуа. Недавно стартовал третий сезон «Мэра Кингстауна», а прямо сейчас Реннер снимается в фильме «Достать ножи» Райана Джонсона. Премьера ленты с подзаголовком «Проснись, мертвец», состоится в 2025 году.