В России могут запретить официальную продажу iPhone — эксперты

Ряд экспертов считает, что после принятия новых поправок в законодательство в России могут запретить официальную реализацию смартфонов iPhone — о своих опасениях специалисты поделились с «Коммерсантом».

Согласно новому документу, Apple должна будет продавать свои телефоны с установленным магазином приложений RuStore. Эксперт Сергей Кузнецов отмечает, что на это производители iPhone не пойдут:

Корпорация из Купертино несильно стремится соблюдать подобные законы. В Европе из-за большого количества устройств и европейских законов они это сделали, и там теперь можно устанавливать сторонние магазины. Но в России ситуация несколько иная, и, скорее всего, пользователям этого ждать не стоит. Я боюсь, что это может привести к полному уходу компании из России.

В свою очередь, один из инициаторов закона, депутат Антон Горелкин уверен, что авторы iPhone пойдут навстречу российским властям.

Мы видим, что американская компания стремится уважать российское законодательство. Да, она дискриминирует российские приложения, но только потому, что точно так же соблюдает американское законодательство, предписывающее удалять приложения подсанкционных компаний из App Store.

Закон о запрете дискриминации российских приложений в App Store внесён в Госдуму 24 июня. Авторы опираются на опыт Евросоюза, где на iPhone наряду с официальным магазином работает аналог AltStore PAL.